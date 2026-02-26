İSTANBUL 8°C / 3°C
  S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! Açıklama geldi: TSK envanterinde göreve hazır
Güncel

S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! Açıklama geldi: TSK envanterinde göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye gönderileceği ve ABD'nin olası bir müdahalesinde Türkiye'nin İran topraklarına gireceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu yönde herhangi bir planlama bulunmadığını bildirdi

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! Açıklama geldi: TSK envanterinde göreve hazır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında, Balıkesir'de düşen F-16 uçağı, İran sınırındaki güvenlik tedbirleri, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin iddialara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündeme gelen "S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye sevk edileceği" yönündeki haberlere de açıklık getirildi. Somali ile yapılan savunma ve ekonomik iş birliği anlaşmalarının kararlılıkla sürdüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde, harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda göreve hazır durumdadır. Bu sistemlerin Somali'de kullanılmasına yönelik herhangi bir planlama bulunmamaktadır. Bu konuda ortaya atılan iddialar tamamen spekülatiftir.

Bakanlık, dezenformasyona karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

