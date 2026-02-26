Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında, Balıkesir'de düşen F-16 uçağı, İran sınırındaki güvenlik tedbirleri, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin iddialara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündeme gelen "S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye sevk edileceği" yönündeki haberlere de açıklık getirildi. Somali ile yapılan savunma ve ekonomik iş birliği anlaşmalarının kararlılıkla sürdüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

Balıkesir'de düşen F-16... Şehit pilotumuzun fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde, harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda göreve hazır durumdadır. Bu sistemlerin Somali'de kullanılmasına yönelik herhangi bir planlama bulunmamaktadır. Bu konuda ortaya atılan iddialar tamamen spekülatiftir.

Bakanlık, dezenformasyona karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

