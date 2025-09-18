S-400'ün Rusya'ya satılacağı iddiası! MSB kaynakları açıklamada bulundu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı ve "Mareşal" rütbesinin verilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

Aktürk, dün Konya'da nöbeti esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'a Allah'tan rahmet diledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), milletin huzuru ve devletin bekası için Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesine devam ettiğini belirten Aktürk, "Son bir hafta içinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Aktürk, hudutlarda teknoloji destekli sistemlerle kademeli güvenliğin tesis edildiğini, yasa dışı geçiş, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı mücadelenin etkin şekilde sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda hudutlarda son bir hafta içinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişinin yakalandığı bilgisini veren Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 olmuştur. Son bir haftada engellenen 864 şahıs ile birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Aktürk, TSK'nın uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında üstlendiği sorumluluklarla bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan Türklerinin 20 Eylül Egemenlik Günü'nü kutlayan Aktürk, "İki devlet, tek millet anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

- İSRAİL

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in 16 Eylül'de Gazze'ye yönelik kara harekatının, bölgede 2 yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açtığını belirterek, "İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekun istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 16 Eylül'de, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı ve IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı ile Bakanlık'ta bir araya geldiğini hatırlatan Aktürk, "Bugün Bayburt'ta gerçekleştirilen Merkez Spor Salonu açılışına katılan Sayın Bakanımız, yarın Bakanlığımızdaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenecek ve ülkemizin farklı şehirleri ile dost ve kardeş Azerbaycan'dan gelen gazilerimizin de katılacağı 'Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı Verilmesi ve 19 Eylül Gaziler Günü' törenine iştirak edecek, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleriyle bir araya gelecek, ardından TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere İstanbul'a gidecektir." bilgisini verdi.

- MISIR İLE TATBİKAT

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla 22-26 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın düzenleneceğini dile getiren Aktürk, şunları söyledi:

"TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı ve 2 adet F-16 ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir. 22-26 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek Italian SMEREX Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na ilk kez TCG Alemdar ile yine İtalya'da icra edilecek Neptune Strike faaliyetine Anadolu Görev Grubu tarafından iştirak edilecektir. Anadolu Görev Grubu'nda TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gökova fırkateyni, TCG Heybeliada korveti ve TCG I. İnönü denizaltısı yer alacaktır."

Aktürk, ayrıca 22-26 Eylül tarihlerinde Mısır Deniz Kuvvetlerine ait Tahya Mısr ve Fouad Zekry gemileri tarafından Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı kapsamında Aksaz'a, 24-29 Eylül tarihlerinde Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait İskender Muda tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin'e liman ziyaretleri yapılacağını dile getirdi.

Türk Yıldızları tarafından 20-21 Eylül'de NATO Days in Ostrava Czech Air Force Days 2025 Havacılık Gösterileri kapsamında Çekya'da, 22 Eylül'de ise Gökçeada'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlama programı kapsamında Gökçeada'da muharip uçak geçişi yapılmasının planlandığını belirten Aktürk, şunları ifade etti:

"19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle 17-18 Eylül tarihlerinde Armoni Mızıkası Komutanlığı'mızca Gazi Uyum Evi'nde konser etkinliği düzenlenmekte olup, yarın Mehteran Birlik Komutanlığı ile Armoni Mızıkası Komutanlığı'mız tarafından Bakanlığımızdaki Atatürk Kültür Sitesi'nde, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı'mızca Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu tarafından Kahramanlarla Yürüyoruz etkinliği kapsamında Kütahya'da kahraman gazilerimiz ve kıymetli ailelerine yönelik konserler verilecektir."

- SAVUNMA SANAYİSİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'yı yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz harp araç gereç ve mühimmatıyla donatma, ordunun etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmaya yönelik faaliyetlere de devam edildiğini belirterek, "Bu kapsamda son bir haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızca muhtelif miktarda, modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile yeni Nesil Fırtına Obüsü, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'miz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır." dedi.

Personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini dile getiren Aktürk, "15 Eylül'de başlayan 2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş Er Temini başvuruları 29 Eylül'e, Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları ise 15 Ekim'e kadar yapılabilecektir." ifadesini kullandı.

Suriye'deki son gelişmelerin ardından Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorulara kaynaklar, şu yanıtı verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Bakanlık kaynakları, "Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine" dair basın da yer alan iddiaların hatırlatılması üzerine , "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili ise Bakanlık kaynakları, şunları söyledi: