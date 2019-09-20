S-400 Aralık ayında kurulacak

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri, her şeyiyle gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Teslimatlar başlamadan önce ne zaman geleceği konuşulan füzeler, temmuz ayı ortasında Mürted Hava Üssü’ne getirilmeye başlanmıştı. İkinci sevkiyat ise ağustos sonunda gerçekleşti.

BİR ÇOK TEKNİK KONU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “S-400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak” açıklamasında bulundu. Sistemin nisan ayında kullanılabilir hale gelebileceğini belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Çünkü bizim de çok hassas olduğumuz personelimizin eğitimi, sistemin içine bazı uçuşların entegre edilmesi gibi birçok teknik konu var. Bunların da tamamlanması neticesinde Nisan’da sistem kullanılabilir hale gelecek” dedi.

Demir ayrıca, yarışmalarla gençlerin destekleneceğini belirterek, “Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA’lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ÖNEMLİYER TUTUYOR

Demir, “Rus uçakları alınacak mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Savunma sanayi ürünlerimiz oldukça önemli bir yer tutuyor. Ruslar’da bu kapsamda kendi ürünlerini TEKNOFEST’te sergilemek istediler. Bu mesele çok çok yeni. Yapılan bir teklif var. Uçaklarımızı görün tanıyın dediler. Teklifleri incelemek lazım. Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz.

TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA’lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.”