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S-400 sevkiyatı kapsamında yeni uçaklar yola çıktı

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda S-400 sisteminin parçalarını taşıyan 2 yeni kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne inmek üzere Rusya'dan yola çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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12 Temmuz'da başlayan S-400 savunma sisteminin Ankara’ya intikali sürüyor. Bu kapsamda S400 Triumf bileşenlerini taşıyan 2 An124 kargo uçağı Rusya'dan yola çıktı.
 
 
S400 Triumf bileşenlerini taşıyan ikinci uçak
 
S-400'ler üç parti şeklinde teslim ediliyor
 
Rus TASS haber ajansı askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatının uçakla gerçekleştirileceğini, 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü partinin ise deniz yoluyla ulaştırılacağını belirtmişti.
 
S-400'lerin teknik özellikleri
 
600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebiliyor, 30 kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabiliyor, Hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebiliyor. Bu üstün özellikler, S-400 hava ve füze savunma sistemine ait.
 
S-400'ler Rusya'nın soğuk savaş döneminde üretmeye başladığı savunma füzelerinin son nesli. Önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri korumak için tasarlandı. İlk testlerine 1990 yılında başlandı. 2007'de Rus ordusunun envanterine girmesi ile birlikte de aktif olarak kullanılmaya başlandı.
 
S-400'ler tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyeti ile bilinen bir sistem. Her bir S-400 bataryası, radar ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Bataryalar kuruldukları bölge çevresinde 600 kilometre mesafedeki alanı tarama kapasitesine sahip. Sistem 400 kilometre uzaklıkta bir tehdit algılandığında anında harekete geçiyor. Her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı 80 hedefi imha edebiliyor.
 
Türkiye 4 batarya aldı
 
Türkiye bu yeni nesil hava ve füze savunma sistemlerinden 4 batarya satın aldı.
 
Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşı etkin koruma sağlaması öngörülüyor.

MSB´den Kıbrıs Barış Harekatı´nın 45. yılına özel video

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