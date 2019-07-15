S-400 sevkiyatı sürüyor: 9. uçak da indi Milli Savunma Bakanlığı: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.