S-400 sevkiyatı sürüyor: Bir uçak daha indi
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on üçüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on üçüncü uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
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