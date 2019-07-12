Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı. Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.

S-400'LERİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı. Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.