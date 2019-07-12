S-400 özellikleri nelerdir? S-400 son durum nedir Türkiye’ye geldi mi?
‘S-400’de son durum nedir? S-400 Türkiye’ye geldi mi? S-400 son dakika ABD’den teslimat açıklaması var mı? S-400 özelikleri nelerdir?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. S-400 füze sistemleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, S-400 teslimat süreci başladı. Rusya'dan temin edilen S-400 füze sisteminin birinci grup malzemeleri Mürted Hava Meydanı'na geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 'S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı.' açıklamasında bulundu. Savunma Sanayii Başkanlığı’nda yapılan son açıklamaya göre de, ‘S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır’ denildi. İşte S-400 teslimatıyla ilgili son dakika gelişmeleri…
S-400 füze sistemleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, S-400 teslimat süreci başladı. Rusya'dan temin edilen S-400 füze sisteminin birinci grup malzemeleri Mürted Hava Meydanı'na geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 'S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı.' açıklamasında bulundu. Peki, S-400 özelikleri nelerdir?’ S-400’de son durum nedir? S-400 Türkiye’ye geldi mi? S-400 son dakika ABD’den teslimat açıklaması var mı? S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara´ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı. İşte haberimizin ayrıntıları…
S-400 TESLİMATI SON DAKİKA GELİŞMESİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Savunma Sanayii Başkanlığı: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır.
S-400 SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
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