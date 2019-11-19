S-400 ve F-35 krizi hakkında Türkiye'den kritik açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD- Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

S-400'LER NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

S-400 hava savunma sistemi parçalarının önümüzdeki dönemde gelmeye devam edeceğini söyleyen Kalın, "Teknik yazılımlar çalışmaya devam edecek. Kendi başına müstakil savunma bir sistemi olarak kalıcak. Bölgedeki NATO savunma sistemlerine tehdit olması söz konusu değildir. S-400 NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bu bir savunma sistemidir. Biz gidip bununla başka ülkeye saldırmayacağız. Türkiye'nin öncelikleri söz konusu olduğunda müttefiklerimizle bunu kurup geliştirmeyi tercih ederiz." diye konuştu.