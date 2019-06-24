'S-400’ler artık bir egemenlik sorunu'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, “S-400 hava savunma sistemleri” ve “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların çıkarılması”nın da aralarında bulunduğu konuları tartıştı. Metin Feyzioğlu, Rusya’dan S400 hava savunma sistemi alınmasının önemine işaret ederek, “S-400’ler Türkiye açısından bir tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonu korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir” dedi.Ufuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sencer İmer de askeri güç olmadığı sürece, bir ülkenin güvenliğini emniyette hissedemeyeceğini; bunu sadece ittifaklara yüklemenin ülkeyi koruma altına almayacağını vurguladı. İmer, şunları söyledi: “Türkiye, kendini havadan kontrol, güvence altına almak mecburiyetinde. Bu bir savunma sistemi, bir taarruz sistemi değil. Amerika’nın bütün davası, yalnız silah satma değil, aynı zamanda Türkiye’yi ‘höt’ dediği zaman istediğini yapan, ‘dur’ dediği zaman duran bir ülke yapmak.”

TÜRKİYE YERDEN GÖĞE KADAR HAKLIDIR

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk Türkiye’nin bölgede ‘oyun kurucu’ olmaktan ziyade, ‘kurulmuş oyunları bozacak’ kabiliyette bir ülke olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “S-400, doğru sistem. Sıralama yaparsak bir numarada S-400 var, iki numarada Çin füzesi var, üç numarada Patriot var. Biz S-400 aldığımızda dünyada başka alan yoktu. Şimdi Hindistan almaya çalışıyor. Türkiye savunma silahı alıyor. Müttefikiniz olan bir ülke nasıl savunma silahı almanıza nasıl karışır? NATO Genel Sekreteri ‘alamaz’ demiyor. ‘Uyumlu olsak iyi olur’ diyor. Yerden göğe kadar haklı Türkiye. ”