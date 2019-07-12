S-400'ler geldi, FETÖ'cü Emre Uslu'nun sözleri alay konusu oldu

Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri tedariğine ilişkin imzalanan anlaşma, ABD'nin tehditlerine rağmen Türkiye'nin kararlı duruşuyla sağlıklı bir şekilde sürdürülüyor.

FETÖ'nün firari isimlerinden Emre Uslu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönelik bir algı operasyonuna girişmiş, Erdoğan'ın S-400'leri alamayacağını ısrarla iddia etmişti. S-400 GELDİ, ALAY KONUSU OLDU Rusya'dan temin edilen S-400 füze sisteminin birinci grup malzemeleri bugün Mürted Hava Meydanı'na geldi. İlk teslimatlarla vatandaşlar, sosyal medya'dan ABD'de yaşayan Emre Uslu ile dalga geçmeye başladı. ''Bir kenara not alın: RTE S-400 falan A-LA-MAZ. Sıkar biraz. NATO sistemine alternatif çıkarmaz. YEMEZ atın FAV'a bekleyin..." paylaşımı hatırlatılan Emre Uslu, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu. VİRGİNİA’DA YAŞIYORDU Anadolu Ajansı, 2017 yılında firari FETÖ’cü Emre Uslu’yu ABD’nin Virginia eyaletinde görüntülemişti. Uslu, AA muhabirinin, "Türkiye'de FETÖ mensubu birçok kişinin adalet önünde hesap verdiğini, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen kendisinin ise ABD'de serbestçe gezdiğini" hatırlatması üzerine sinirlenmişti. Firari Uslu’nun FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Virginia International University'de ders verdiği, lüks bir evde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Uslu hakkında farklı davalardan çok sayıda yakalama kararı bulunuyor.