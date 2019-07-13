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S-400'lerin teslimatında ikinci gün: Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 parçalarını taşıyan bir Rus kargo uçağı daha Mürted Hava Üssü'ne indi.

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Dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam ediyor. 
 
Sistemin parçalarını taşıyan İlyushin modeli kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi.
 
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denilmişti.
 
Bu doğrultuda dün sistemin parçalarını taşıyan üç uçak Mürted Hava Üssü'ne inmişti.

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