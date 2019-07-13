Dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam ediyor.

Sistemin parçalarını taşıyan İlyushin modeli kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denilmişti.

Bu doğrultuda dün sistemin parçalarını taşıyan üç uçak Mürted Hava Üssü'ne inmişti.