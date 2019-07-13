S-400'lerin teslimatında ikinci gün: Rus uçağı Mürted'e indi
S-400 parçalarını taşıyan bir Rus kargo uçağı daha Mürted Hava Üssü'ne indi.
Dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam ediyor.
Sistemin parçalarını taşıyan İlyushin modeli kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denilmişti.
Bu doğrultuda dün sistemin parçalarını taşıyan üç uçak Mürted Hava Üssü'ne inmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.