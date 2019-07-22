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İşte S-400 filosunun kullanacağı arma! Dikkat çeken detay

S-400'ün TSK'daki ilk filosu Kasım ayına kadar kurulacak. 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirilecek olan S-400'ün filosunun kullanacağı arma belli oldu. Yeni kurulan S-400 Filo personelinin kullanacağı özel arma at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi.

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sisteminin teslimatı tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarihimizin en önemli anlaşması" dediği S-400'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ilk filosu kasım ayına kadar kurulacak. 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirilecek olan S-400'ün filosunun kullanacağı arma da belli oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen, S-400'lerin özel armasını hazırladı. S-400 Filo personeli tarafından kullanılacak özel arma, at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi. Daha önce birçok arma tasarlayan Erkmen, S-400'ler için tasarladığı 'Zafer' çağrı adını taşıyan yeni pençi sosyal medya hesabından paylaştı.
 
TSK ONAYLADI
Erkmen, "Yeni kurulan S-400 filomuzun pençi Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından onaylandı. Orta figürdeki Oğuz savaşçısı Orta Asya'dan gelen kökenlerimize, at ise sistemin mobilize oluşuna gönderme yapıyor. Biri yayda gerili, üç tanesi sadakta toplam bulunan toplam 4 ok Lancer'deki füze sayısına gönderme yapıyor. Arka plandaki açıktan koyuya mavi tonlarda atmosferin yükselen irtifalarını simgeliyor. Atın saha kalkmış ve pençin sınırlarından taşan on ayakları da savunmamızın yükselen değişimini sembolize ediyor. Figüre ayrıca bir de kılıç ekledim, S-400'lerin kendini savunmak için kullandıkları sistemi çağrıştırmak için ekledim" dedi.
(Sabah)

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