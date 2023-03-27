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  • Saadet Partili isimden çok konuşulacak Davutoğlu iddiası: Misyonum CHP'li bir Cumhurbaşkanı olmaması
Güncel

Saadet Partili isimden çok konuşulacak Davutoğlu iddiası: Misyonum CHP'li bir Cumhurbaşkanı olmaması

Saadet Partili Avukat Ali Aktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 2022 Ocak ayında kendisine, “Benim bu masadaki misyonum CHP'li bir Cumhurbaşkanı olmaması” dediğini öne sürdü.

27 Mart 2023 Pazartesi 08:10 - Güncelleme:
Saadet Partili isimden çok konuşulacak Davutoğlu iddiası: Misyonum CHP'li bir Cumhurbaşkanı olmaması
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6'lı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından masadaki anlaşmazlıklara yönelik açıklamalardan biri de Saadet Partili Avukat Ali Aktaş'tan geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kılıçdaroğlu'na 'CHP'deki otoriter laikliği özgürlükçü laikliğe dönüştürme hızınızla; bizim otoriter muhafazakarlığı, özgürlükçü muhafazakarlığa dönüştürme hızımız bir yerde buluşursa Türkiye'de barış olur' dedim" sözlerine yer verildi.

Paylaşılan habere atıfta bulunan Aktaş, 2022'nin Ocak ayında Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortaklarından Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşmede Yedili Masa ile ilgili kendisinden bilgiler aldığını aktardı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aktaş, '2022 Ocak'ında kendisini ziyaret ettiğimde özetle iki şey söylemişti; 'Korkarım 28 Şubat'tan daha ağırı geliyor, biz masada buna engel olacağız. Benim masadaki misyonum CHP'li bir cumhurbaşkanı olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

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