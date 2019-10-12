SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla, terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.D, Dilovası'ndaki evinde gözaltına alındı.

Daha önce HDP Dilovası kurucu ilçe başkanlığı görevinde bulunduğu ve yerel seçimlerde HDP'den Dilovası belediye başkan aday adayı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.D, tutuklandı.

Bu arada adliye önünde HDP Kocaeli İl Başkanlığından partililerin beklediği görüldü.