Saadet Partisi'nde 'Davutoğlu' rahatsızlığı

Saadet Partisi (SP) ile Gelecek Partisi'nin oluşturduğu ve CHP'nin dışarıdan sağladığı destekle ayakta kalmayı başaran SP Grubu'nun akıbeti belirsizleşti.

2 saatten uzun süren grup toplantılarında 1 saati geçen konuşmalar yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan kaynaklanan rahatsızlık, SP içinde sıkça konuşulur oldu.

Öte yandan 10 milletvekili olan Gelecek Partisi'nin, 15 milletvekili olan DEVA Partisi ile ortak grup oluşturma seçeneğini de masada tuttuğu ve iki parti arasındaki görüşme trafiğinin sürdüğü bildirildi.

DEVA PARTİSİ DE GRUP PEŞİNDE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Meclis kulislerindeki bir diğer senaryo ise DEVA Partisi ile DP'nin İYİ Parti'den istifa eden bazı vekillerle yeni bir grup oluşturacağı yönünde. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, SP Grubu içindeki yarılmanın kopuşa dönüşmeden yatışacağı fakat sancılı sürecin devam edeceği aktarıldı. Bu iddianın sahiplerine göre, Gelecek Partisi'nin yerel seçimlerde SP'ye destek vermemesi iki parti arasındaki gerilimin su yüzüne vuran bir diğer noktası.