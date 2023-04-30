Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu'nun posterini indirdi

7'li koalisyonun adayının açıklandığı gün CHP'lilerin bağıra bağıra İzmir Marşı'nı söylediği Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asılmıştı.

Saadet dışında İYİ, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti aday olarak Kılıçdaroğlu'nu göstermelerine rağmen poster ve afişlerini binalarına taşımamıştı.



Altındağ İskitler'de bulunan Saadet Partisi Genel Merkez'ine asılan Kılıçdaroğlu posteri geçtiğimiz gün parti binasından kaldırıldı.

7'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun posterini CHP dışında asan tek partinin Saadet olması tartışmalara neden olmuştu.