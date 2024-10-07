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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan vefat etti

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan yaşamını yitirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan vefat etti
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Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, muhterem büyüğümüz Recai Kutan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN RECAİ KUTAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun.

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