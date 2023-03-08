Saadet Partisi'nden Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak açıklama

6'lı masanın zoraki olarak çeşitli krizler arasında seçtiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından parti üyeleri tarafından tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çebi, merhum Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullandı.

Çebi, paylaşımında "13.Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu." ifadelerine yer verdi. Çebi'nin bu sözleri tepkilere neden oldu.