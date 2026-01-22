Saadettin Saran ''bahis'' iddiasıyla hakim karşısında: Aylık gelirini açıkladı

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Sadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren ile avukatlar katıldı.

Kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu beyan eden Saran, savunmasında yaptığı işlerden birinin spor yayıncılığı olduğunu, Türkiye'de ve yurt dışındaki birçok spor yayınının kanallarında verildiğini söyledi.

Saran, yayınladıkları maçlara konulan reklamlara müdahale edemediklerini, yurt dışından aldıkları şekilde reklamların yayınlandığını savundu.

Hakim, Saran'a "Yayıncı olarak sinyallere lokal müdahale şansınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Saran, bu soruya "Bu yapılabilir bir şey değil, komplike bir durumdur. Müdahale edilmesi durumunda sinyal karışıklığına neden olur ve maç izlenemez hale gelir. Böyle bir durumda, örnek verecek olursam, futbolcular saha içinde hareket halinde olduğu için otomatik olarak futbolcular, top veya gol blurlanır." şeklinde cevap verdi.

Saran, 2023'te 4 farklı tarihte yayınlanan müsabakalarda reklamları engellemek için girişimi olup olmadığı sorusunu şöyle cevapladı:



"Hakkımda soruşturma açılmadan önce biz yayıncıları temiz sinyal vermeleri açısından uyardık. 'Senelerce bu iş böyledir, böyle devam etsin.' düşüncesine girmeden, hakkımızda soruşturma açılmadan önce bu girişimi yapmıştık. 'Herkes nasılsa böyle yayınlıyor, biz de yapalım.' demedik. Türkiye'deki hassasiyetleri kendilerine ilettik. Hatta sonuca varamayınca İtalya ve İspanya ligindeki maçları, sözleşmeye aykırı olmasına rağmen, cezai şartımız olmasına rağmen yayından kaldırdık. Türkiye'de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Hatta, yayın paketleri satın alanlar şikayet ettiler. Bu konu hakkında kardeşimle birlikte UEFA Başkanı'yla görüştük, bu durumu anlattık. Daha sonra kendisi bize Cumhurbaşkanı'yla bu durumu görüştüğünü söyledi."

Sadettin Saran, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren de suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

ARA KARAR

Ara kararını açıklayan hakim, sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Hakimin ara kararında ayrıca, 8 üniversiteye ayrı ayrı müzekkere yazılarak, üniversitelerinde radyo televizyon yayın teknolojileri ile alakalı uzman dijital görüntü işleme ve video enjeksiyon sistemi ile alakalı uzman uydu yayıncılığı ile uluslararası feed sistemleri ile alakalı uzman kişilerin mevcut olması durumunda bu kişilerin kimlik bilgilerinin mahkemeye gönderilmesi istendi.

Üniversitelerden gelecek yazının ardından ilgili bilirkişilerin seçileceği belirtilen ara kararda, radyo televizyon yayın teknolojileri uzmanınca, yayıncı kuruluşun aldığı sinyalin ham olup olmadığı, yayıncının bu sinyale lokal müdahale edip edemeyeceği, yayın zincirinde maskelemenin teknik olarak mümkün olup olmadığının tespit edilmesine hükmedildi. Dijital görüntü işleme ve video enjeksiyon sistemleri uzmanınca da led pano kaynaklı reklamlar, canlı yayında blur ile gizlenebilir olup olmadığı, bu işlemin yayını bozacak nitelikte mi yoksa rutin bir teknik olup olmadığı ve Avrupa'daki yayıncıların bu yöntemi kullanıp kullanmadığının belirlenmesi talep edildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istendiği kaydediliyor.

RTÜK'ün savcılığa gönderdiği cevap yazısına değinilen iddianamede, 2023'te Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamının ruhsatsız olduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamlarının stadyum reklam panoları ve her iki kalenin yanına yerleştirilmesi yöntemiyle yapıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, söz konusu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, "dijital uyuşturucu" niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziki veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanmasının yayıncı açısından suç teşkil ettiği kaydedilen iddianamede, reklam veren ve reklamı kabul eden tarafın stadyumu işleten federasyon veya spor kulübü olmadığı belirtiliyor.

İddianamede, "Soruşturmaya konu yayınlar bakımından, yayıncı şirket genel müdür, yayın yönetmeni ve sorumlu müdürleri ile birlikte yayıncı şirket tüzel kişisini temsile yetkili ve şirketin yönetimi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında yetkili olan ve yasa dışı bahis reklamı içeren maçların yayınlanmasında bilgisi ve onayı mevcut olan yönetim kurulu üyelerinin de müştereken sorumlu ve kusur sahibi olduklarına dair yeterli şüphe gelinen aşamada mevcuttur." değerlendirmesine yer veriliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede sanıklar Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran hakkında "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis isteniyor.

Sanıklar Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep ediliyor.