Saadettin Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istendiği kaydedildi.

RTÜK'ün savcılığa gönderdiği cevap yazısına değinilen iddianamede, 2023'te Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamının ruhsatsız olduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamlarının stadyum reklam panoları ve her iki kalenin yanına yerleştirilmesi yöntemiyle yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alan Kenan Saran ve Genel Müdürler Azade Zeynep Haksal ile Emre Eren'in savcılıktaki ifadelerinin özetine yer verildi.

Şüpheliler ifadelerinde, soruşturmaya konusu maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş veya spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla sorumlu olduklarını, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini iddia etti.

Yasa dışı bahis reklamlarından yayıncının hiçbir geliri olmadığını, bununla beraber reklamların sansürleneceği şekilde maçın yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı, böyle bir teknolojik imkanın mevcut olmadığını öne süren şüpheliler, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını belirtti.

- "LA LİGA'YLA İLETİŞİME GEÇMİŞLER OLUMSUZ DÖNÜŞ ALMIŞLAR"

Şüpheliler ifadelerinin devamında, yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanmasını engellemek amacıyla İspanya 1. Futbol Ligiyle (La Liga) iletişime geçtiklerini ancak yapılan yazışmalardan olumlu sonuç alamadıklarını bu durumu da kamuoyuna duyurduklarını dile getirdi.

İddianamede, söz konusu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı anlatılan iddianamede "dijital uyuşturucu" niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

- "MAÇTA PANOLARA YERLEŞTİREN REKLAMLAR YAYINCI AÇISINDAN SUÇ TEŞKİL EDER"

Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziki veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanmasının yayıncı açısından suç teşkil ettiği kaydedilen iddianamede, reklam veren ve reklamı kabul eden tarafın stadyumu işleten federasyon veya spor kulübü olmadığı belirtildi.

İddianamede şu değerlendirme yer aldı:

"Soruşturmaya konu yayınlar bakımından, yayıncı şirket genel müdür, yayın yönetmeni ve sorumlu müdürleri ile birlikte yayıncı şirket tüzel kişisini temsile yetkili ve şirketin yönetimi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında yetkili olan ve yasa dışı bahis reklamı içeren maçların yayınlanmasında bilgisi ve onayı mevcut olan yönetim kurulu üyelerinin de müştereken sorumlu ve kusur sahibi olduklarına dair yeterli şüphenin gelinen aşamada mevcuttur."

- CEZA İSTEMLERİ

İddianamede şüpheliler Saadettin Saran, Alan Kenan Saran hakkında "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.

Şüpheliler Azade Zeynep Haksal, Emre Eren, hakkında ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.