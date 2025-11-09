İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

Saat verildi! Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Başkent Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

AA9 Kasım 2025 Pazar 14:39 - Güncelleme:
Saat verildi! Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Başkentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın Anıtkabir'de program düzenlenecek.

Bu kapsamda ihtiyaç olması halinde saat 01.00'den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

