Saatler geri alınacak mı 2018 Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek

Kış saati uygulaması nedir? Saatler ne zaman geriye alınacak? 2018 yılında kış saati uygulaması ne zaman? Saatler ne zaman geri alınacak? 2018 yılında saatler geri mi alınacak mı? Bu yıl saatler neden geri alınacak? Gündemde sözü edilen kış saati uygulamasına ne zaman hangi tarihte geçilecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. Kış saati için geri sayım başladı. Kış saati uygulaması ya da halk arasındaki diğer yaygın tabiriyle saatlerin geri alınması, sonbahar ekinoksu sonrası yıllardır devam eden uygulamalardan biri. Kış saati uygulaması sonbahar ekinoksu sonrası en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2016 ve 2017 yıllarında kaldırılan kış saati uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararname ile yeniden yürürlüğe girecek. Kararname sonrası "Kış saati uygulaması geri geldi mi?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. 2018 yılı itibariyle kamuoyu tarafından kış saati ve yaz saati uygulamalarına yönelik sorgulamalar internet ortamında sıklıkla devam ettiriliyor. 23 Ekim 2017 tarihli (kış saati uygulamasının geri getirlidiği) kararname ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemdeki gelişmeleri yakın takibe alan kamuoyu tarafından kış saati ve yaz saati uygulamaları hususunda detaylı bilgi alarak saatlerin geri veya ileri alınıp alınmayacağına yönelik ağırlıklı olarak sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti. Öte yandan Bakanlık tarafından, belirtilen tarihten itibaren yaz saati uygulamasının kalıcı olarak devam etmesi sayesinde 1.95 tasarruf elde edildiği açıklaması kaydedilmişti.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?



Kış saati uygulaması, 2016 yılında alınan karar ile yürürlükten kaldırılmıştı. Bu durum 2017 yılında da devam etti. Bu nedenle, 2016 ve 2017 yıllarında kış saati uygulamasına geçilmedi. Yani 2 yıl saatler kış aylarında geri alınmadı. Ancak yayınlanan son kararname ile kış saati uygulamasına yeniden geçildi. Saatler bu yıl 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'te bir saat geri alınacak.

SAATLER GERİ ALINACAK MI? YAZ SAATİ UYGULAMASI...



7 Eylül 2016 tarihi itibariyle gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla Resmi Gazete üzerinden ilan edilen karar neticesinde yaz saati uygulaması kalıcı olarak hayata geçirilmişti. Getirilen yaz saati uygulamasının sürekli olarak devam edilmesi, kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle kamuoyu tarafından eleştiri okları yöneltilmişti. Enerji Bakanlığı görevlilerinin açıkladığı bilgiler ışığında, yaz saati uygulamasının devamlı hale getirilmesi yüzde 1.95 tasarruf elde edildiğinin özellikle altı çizilmiş, 2017 tarihinde de yaz saati uygulamasının sürdürüleceği duyurulmuştu.







KIŞ SAATİNE NE ZAMAN HANGİ TARİHTE GEÇİLECEK?



23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00'ten itibaren geçileceği aktarıldı. Tüm bunların yanı sıra yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da belirtildi. Bu bilgiler kapsamında kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihi itibariyle geçileceği ifade edildi.

SAATLERİ NEDEN GERİ ALIYORDUK



Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması ’gece zamanını da gündüze katmaktır’ ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00’de değil de 23:00’de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur.







1 SAAT GERİ ALMA



Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır.





YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?



Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASININ SÜREKLİLİĞİ CİHAZLARI NASIL ETKİLEYECEK?



İnternete erişimi olan telefon ve bilgisayarlar, her yıl iki kez saatlerin ileri ve geri alındığı gecelerde kendilerini otomatik olarak güncelliyorlardı.



Sabit zaman dilimi uygulamasıyla birlikte eğer elektronik cihazlar otomatik saat ayarlaması yaparsa, kullanıcıların saatleri düzeltmesi gerekecek.



1 Kasım 2015 seçimleri nedeniyle Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiş bir hafta ertelenmişti.



Microsoft, o dönemde bir güncelleme yayınlayarak saatlerin bir hafta geç geri alınmasını sağlamaya çalıştıysa da güncelleme sadece Windows 10 işletim sistemi için geçerli olmuş ve birçok bilgisayarda saatler otomatik olarak geri alınmıştı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da saati otomatik olarak geri alabilme özelliği bulunan akıllı telefon ve elektronik cihaz sahiplerini uyarmıştı.

YAZ SAATİ NEDİR?



Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.



TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE



GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.



GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER



Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün