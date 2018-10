Şuan saat kaç Saatler geri alınacak mı Türkiye’de saatler geri alındı mı alınmadı mı Saatler geri alınacak mı son dakika Şuan saat kaç 28 Ekim 2018 Türkiye’de saatler geri alındı mı alınmadı mı? Vatandaşlar güne başlar başlamaz ‘’ Saat kaç, Saatler ne zaman geri alınacak, Türkiye saati şuan ka璒 sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal medya bunu konuşuyor; Saat kaç? Bu sabah telefon ve bilgisayarın saatlerinin geri alındığını gören vatandaşlar internet üzerinde saatin şu anda kaç olduğunu merak ediyorlar. Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı 'Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2'nci maddesi gereğince karar verildi. Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız TRT'nin internet sitesinde yer alan bilgiyi ya da TRT'nin teleteks bilgilerini baz alabilirsiniz.

İşte tüm merak edilenler star.com.tr’de… SAATLER GERİ Mİ ALINDI? ŞUAN SAAT KAÇ? 28 EKİM 2018 "Türkiye'de saatler geri alındı mı" sorusu uzun süre gündemi işgal etmişti. Ancak son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yaz saati sabit hale geldi. Yani saatler bugün Türkiye'de geri alınmadı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtimişti. Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedilmişti. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verilmişti. Alınan bu karar göre, saatler geri alınmadı, kış saati uygulamasına geçilmedi. Yaz saati uygulamasına devam edilecek. SAAT ŞU AN KAÇ? Türkiye'de saatler geri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçildi. İnternete entegre olan bazı teknolojik ürünlerde de saatler otomatik olarak geri alındı. Bu nedenle saatin şu an kaç olduğu büyük merak konusu haline geldi. Peki; saat şuan kaç? 28 Ekim Türkiye saatini TRT’den öğrenip teyit edebilirsiniz. YAZ SAATİ NEDİR? İşte yaz saati ile merak edilen o gelişme; Enerji Bakanlığı görevlilerinin açıkladığı bilgiler ışığında, yaz saati uygulamasının devamlı hale getirilmesi yüzde 1.95 tasarruf elde edildiğinin özellikle altı çizilmiş, 2017 tarihinde de yaz saati uygulamasının sürdürüleceği duyurulmuştu. Resmi Gazete'de ise Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak maksadıyla tüm yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Alınan kararlar doğrultusunda, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi. Kısaca, verilen kararla birlikte, saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti. TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez. GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir. Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün Bilgisayarlar İçin Saat Ayarları Nasıl Yapılır? Tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.Görev çubuğunda görüntülenen saate, ardından da Tarih ve saat ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın ve Saat sekmesine tıklayın. Saat dilimini değiştir seçeneğine tıklayın. Doğru saat diliminin seçili olduğundan emin olun. Seçili değilse Gün ışığından yararlanma değişikliklerinde saati otomatik olarak ayarla seçeneğinin yanına bir onay işareti koyun ve ardından Tamam seçeneğine tıklayın. Tarih ve saati değiştir seçeneğine tıklayın. Takvimde bulunan küçük sol ve sağ ok işaretlerine tıklayarak ayı ve yılı seçin, ardından ayın bir gününe tıklayın.Saat, dakika, öğleden önce veya öğleden sonra ayarlarını girerek veya yukarı aşağı ok düğmelerine tıklayarak saati değiştirin. Saat, geçerli saat ile eşleştiğinde Tamam seçeneğine tıklayın. Saat dilimi, tarih ve saat ayarlanmıştır. TELEFONLARIN SAAT AYARLARI NASIL YAPILIR? Android telefonları için Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmında 'Tarih ve Saat' bölümünü bulun ve girin. Yan ekranda görülen "Otomatik Tarih ve Saat" ile "Otomatik Saat Dilimi" ayarlarını aktif durumdan pasif duruma getirebilirsiniz. iPhone'lar için Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına gelin. Genel Kısmını seçin. Genel kısmında 'tarih ve saat' bölümünü bulun. Tarih ve Saat bölümünde "Otomatik Ayarla" kısmını bulun ve onu devre dışı bırakın.

