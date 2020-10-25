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Saatler geri mi alındı? Türkiye'de saat kaç?

Bu sabah Türkiye'de saat karmaşası yaşandı. Birçok elektronik aletin ve cep telefonlarının saatleri kış saatine otomatik geçiş yaptı. Bu durum karşısında saat karmaşası yaşayan vatandaşlar internet ortamında saatin kaç olduğunu araştırmaya koyuldu. Kış saati uygulaması tarihi nedeniyle Saatler geri mi alındı? sorusu ile her yıl olduğu gibi vatandaşların gündemine geldi. Ülkemizde Bakanlar kurulu kararı ile 2016 yılında yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırılmıştı. Peki, Saatler geri mi alındı? Türkiye'de saat kaç? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

25 Ekim 2020 Pazar  10:01 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 10:01
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Saatler geri mi alındı? sorusunun yanıtı bu sabah binlerce vatandaşın gündemine geldi. Kış saati uygulamasına geçme tarihi dolayısıyla elektronik cihazların otomotik saat uygulamasına geçmesi saat karmaşasına neden oldu. Vatandaşlar "Türkiye'de saat kaç?" sorusunun cevabı için arama motorlarına akın etti. Bilindiği üzere yıldır Türkiye'de saat uygulaması yapılmıyor. Peki Saatler geri alındı mı? İşte Türkiye'de saat kaç? sorusunun yanıtı

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

Türkiye zaten yaz saati uygulamasında olduğu için saatler geri alınmadı. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saati uygulamasına geçmedi.

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz. 

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Ülkemizde 2016 yılından bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

AVRUPA ÜLKELERİNDE KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI!

Avrupa ülkelerinde saatler, 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece yarısı bir saat geri alındı. Avrupa'da kış saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar ise henüz son bulmuş değil.

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