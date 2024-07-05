Saatte 10 bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak! Şehir Hastanesi'ne erişimi sağlayacak şekilde planlanıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Projesi güzergahını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan, mevcut tramvay hattının Tekkeköy ilçesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesine 35 kilometre boyunca 43 istasyonda hizmet verdiğini belirtti.

Samsun Şehir Hastanesi'ne erişim sağlayacak şekilde tramvay hattını uzatacaklarına işaret eden Doğan, "5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yeni tramvay hattımız, saatte 10 bin kişinin üzerinde yolcu taşıma kapasitesiyle Şehir Hastanesi'ne erişimi sağlayacak şekilde planlanıyor. Yeni hattın eklenmesiyle kent merkezinden Şehir Hastanesi'ne modern, konforlu ve çevreci ulaşım sistemiyle erişim hizmeti sağlanmış olacak. Şehir Hastanesi'ne erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra Canik ve İlkadım ilçelerimizdeki mahallelere konforlu, dakik, erişilebilir, modern ve çevreci raylı ulaşım hizmeti de sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Böylece Samsun Şehir Hastanesi'nden Tekkeköy ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönlerine aktarmasız ulaşımın mümkün olacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Şehrin ilk kuzey-güney yönlü tramvay hattı ile Samsun'umuzun dinamik yapısına uygun olarak gelişen bölgelere erişim kolaylaşmış olacak. Aynı zamanda Şehir Hastanesi'ne de ulaşım kolay hale gelecek. Şehrimize kazandıracağımız 10 yeni tramvay aracı ve hayata geçirmeyi planladığımız yeni tramvay hattı ile vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını daha konforlu şekilde sürdürmelerini ve şehrimizin dört bir yanına daha kolay erişim sağlamalarını hedefliyoruz. Bu projenin şehrimizin gelişimine ve yaşam kalitesine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz."