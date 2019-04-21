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Sabah namazında gençlik buluşması  

Beyoğlu’nda gençlerle sabah namazını eda eden İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz “Sabah namazı buluşmaları bu ülkede İslam’ın baki kalmasını sağlayacaktır” dedi.

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İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camisi’nde gençlerle sabah namazında bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, Berat gecesinin sabahında gençlerle sabah namazında buluşmanın çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek “Sabah namazı buluşmaları bu emanetlerin ve duyguların yeni nesillere aktarılmasını ve ebediyete kadar bu ülkede İslam’ın baki kalmasını sağlayacaktır” dedi. 

YENİ NESLE TAŞIMALIYIZ

Yılmaz, “Bu milletin dostlarına teberra ederek, bu milletin düşmanlarına tevella etmeliyiz’’ diyerek, şunları kaydetti: “Bu geleneğimizi, bu güzelliklerimizi bizden sonra gelen çocuklarımıza, torunlarımıza yansıtmalı ve taşımalıyız. Cami buluşmalarının en önemli tarafı budur. Kimler bizim kulluk derdimize, bayrak derdimize sahip çıkacaklar? Bunun derdinde olmalıyız. Sabah namazı buluşmaları bu emanetlerin ve duyguların yeni nesillere aktarılmasını ve ebediyete kadar bu ülkede İslam’ın baki kalmasını sağlayacaktır. Her anne, her baba, her öğretmen, her hoca kendisinden sonraki nesilleri yetiştirerek bu millete hediye etmenin, hayatının onlarla devam ettiğine inanmalıdır. Bir anne baba için evlatlarının kendi değerleriyle hayatını devam ettirmesi, onun ebediyete taşınması demektir. 

Gençlerin gönüllerine düşmek değerlerimizi ebediyete taşımak demektir. Kitab-ı Kerimimizi, Efendimize olan muhabbetimizi, bayrağımıza olan tutkumuzu, en değerli şiarımız olan ezan-ı Muhammedi’yi ebediyete taşımaktır. Sabah namazı buluşmalarını bu açıdan önemsiyoruz.” Kur’an-ı Kerim okunan, tesbihat yapılan programa, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ile Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman ile çok sayıda genç katıldı.      

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

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