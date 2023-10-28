İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sabah namazından sonra Filistinliler için dua ettiler
Güncel

Sabah namazından sonra Filistinliler için dua ettiler

Tekirdağ'da sabah namazı sonrası, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
Sabah namazından sonra Filistinliler için dua ettiler
ABONE OL

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince "Gençler Filistin İçin Sabah Namazında Buluşuyor" temasıyla düzenlenen programda, gençler, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Orta Cami'de bir araya geldi.

Camide saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldı.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, burada yaptığı konuşmada, her zaman Filistin için dua ettiklerini söyledi.

Programa katılan gençlere teşekkür eden Soykök, "Aileleriniz, bizler belki size güzel bir dünya bırakamamış olabiliriz ama bu dünyayı güzelleştirmek sizlerin elinde. Çalışmalıyız, gayret sarf etmeliyiz ve yüreğimizden imanı ve sevgiyi eksik etmemeliyiz." dedi.

Daha sonra, vatandaşlara çorba ikram edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.