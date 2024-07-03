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Sabah uyandıklarında gözlerine inanamadılar! Temmuz ayında kar sürprizi

Erzincan'da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen araç sürücüleri ise otomobillerini yolun kenarına park ederek beyaza bürünen zirveyi izledi.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Sabah uyandıklarında gözlerine inanamadılar! Temmuz ayında kar sürprizi
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Erzincan'ın en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktası yağan karla beyaza büründü. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.

Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

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