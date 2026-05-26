26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
  Sabaha karşı korkutan yangın! Kaldığı odada ölü bulundu
Güncel

Sabaha karşı korkutan yangın! Kaldığı odada ölü bulundu

Fatih'te 3 katlı otelde sabaha karşı çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 11:35 - Güncelleme:
Fatih'te otelde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı otelde saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yangını söndürdü.

Polis ekipleri inceleme başlattı. Otelde çıkan yangında odasında kalan 32 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yapılan olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

