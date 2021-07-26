Sabahın ilk ışıklarıyla geliyorlar! Gadir-i Hum Bayramı böyle kutlanıyor

AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:45 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:45

Sabahın ilk ışıklarıyla kentte bulunan türbelere gelen vatandaşlar dua etti, barış, huzur ve kardeşlik için dileklerde bulunarak buhur yaktı.

Bayram dolayısıyla evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurbanların etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda odun ateşinde sabaha kadar pişirilmesiyle hazırlanan bayram yemeği "hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Bayram kutlamasına katılan Salih Akçay, Gadir-i Hum Bayramı'nın dünyaya barış, kardeşlik ve güzellikler getirmesini diledi.

Öte yandan, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kentteki birçok esnaf da dükkanlarını açmayarak, kutlamalara katıldı.