Şaban ayı resimli mesajlar: Şaban ayı en güzel, en anlamlı mesajlar burada!

25 Mart 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 10:19

Şaban ayı resimli mesajlar bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Mübârek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayına girmiş bulunmaktayız. İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur. Şaban ayı en güzel, en anlamlı mesajlara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞABAN AYI RESİMLİ MESAJLAR

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Şaban ayını tebrik ederim

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim

ŞABAN AYI EN GÜZEL, EN ANLAMLI MESAJLAR



Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim

Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim

Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek Şaban Ayını tebrik ederim

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek Şaban ayı olması dileğiyle…

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Şaban ayınız mübarek olsun.

Şaban ayınız mübarek olsun.! Kalpleriniz imanla dolsun!

Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşaallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun...

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara…

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

Şaban ayı tesbihleri nelerdir? Şaban ayında çekilecek zikirler hangileri?