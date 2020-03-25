Şaban ayının önemi nedir? Şaban ayının önemi ve fazileti

25 Mart 2020 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 10:41

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Müslümanlar için önemli aylardan olan ve 'Üç aylar' olarak adlandırılan Recep, Şaban, Ramazan aylarından 2.si olan Şaban ayında yapılması gereken ibadetler ve dualar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her günü ayrı faziletli olan Şaban ayı'nda Allah'a açılan eller geri çevrilmeyeceğine ve sevapların amel defterine 2 katı olarak yazılacağına inanılır. Peki Şaban ayı faziletleri nelerdir? Şaban ayında hangi ibadetler yapılır? İşte, Şaban ayı hakkında merak edilenler…

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed; 'Şaban Ayı değerli bir aydır ve benim ayımdır. Arşı taşıyan melekler bu ayı çok büyük saymakta ve hakkını eda etmektedirler. Bu ayda müminlerin rızıkları Ramazan Ayı'ndan dolayı artmaktadır.' buyurmuştur.

“Şaban değerli bir aydır ve benim ayımdır. Arşı taşıyan melekler bu ayı çok büyük saymakta ve hakkını eda etmektedirler. Bu ayda müminlerin rızıkları Ramazan ayından dolayı artmaktadır. Cennet kendisini süsler ve ziynetlenir. Müminlerin rızıkları bu ayda taksim edildiği için bu aya Şaban ayı denilmiştir. Bu ay amel etme ayıdır. Bu aydaki her iyilik yetmiş kat olur. Kötülükler (amel defterinden) silinir ve günahlar bağışlanır. İyi ameller kabul edilir. Allah Teala, bu ayda kullarından övünür ve arşından oruç tutan ve ibadet eden kullanırına bakar. Arşını taşıyanların karşısında onlardan övünç duyar.”

Şaban ayı üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan’ın ikincisi olması nedeniyle İslam alemi için mübarek aylar arasında yer alıyor. Ramazan’ın başlangıcına müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili’ni de barındırıyor.

Peygamber Efendimiz bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.”

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2020 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan’da idrak edilecek.