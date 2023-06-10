İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şaban Sevinç bile hayal kırıklığına uğradı: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız
Güncel

Şaban Sevinç bile hayal kırıklığına uğradı: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız

CHP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Şaban Sevinç, seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. İstifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na yüklenen Sevinç, 'Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum. 'dedi.

10 Haziran 2023 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
Şaban Sevinç bile hayal kırıklığına uğradı: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız
ABONE OL
Seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelemeye devam ediyor. Birçok kez istifa çağrısı yapan CHP'li ve fondaş gazetecinin çağrısına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Şaban Sevniç'ten geldi.

MUHALİF GAZETECİLERİN KILIÇDAROĞLU İSYANI

Portakal'ın yanı sıra muhalif medyanın bilinen isimlerinden İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları geldi. Bu iki ismin yanı sıra Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı ve daha birçok isim yer aldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrılara her fırsatta kulak tıkamaya devam ediyor.

BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Dün Sözcü TV'deki canlı yayında da istifa sorusuna kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, söyledikleriyle muhalif isimleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Programın ardından sosyal medyada çok sayıda muhalif isim isyan ederken bunlardan biri de Şaban Sevinç oldu.

Bir dönem Halk TV'nin genel yayın yönetmenliği görevini de yürüten Sevinç, tepki dolu bir paylaşım yaptı.

"O KADAR ZAVALLIYIZ Kİ, KENDİMİZE ACIYORUM"

Sevinç, muhalefete oy veren seçmenler olarak zavallı durumuna düştüklerini belirtti.

'Kendimize acıyorum' diyen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.