Şaban Sevinç bile hayal kırıklığına uğradı: Muhalefete oy verenler olarak zavallıyız

Seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelemeye devam ediyor. Birçok kez istifa çağrısı yapan CHP'li ve fondaş gazetecinin çağrısına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Şaban Sevniç'ten geldi.

MUHALİF GAZETECİLERİN KILIÇDAROĞLU İSYANI

Portakal'ın yanı sıra muhalif medyanın bilinen isimlerinden İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları geldi. Bu iki ismin yanı sıra Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı ve daha birçok isim yer aldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrılara her fırsatta kulak tıkamaya devam ediyor.

BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Dün Sözcü TV'deki canlı yayında da istifa sorusuna kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, söyledikleriyle muhalif isimleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Programın ardından sosyal medyada çok sayıda muhalif isim isyan ederken bunlardan biri de Şaban Sevinç oldu.

Bir dönem Halk TV'nin genel yayın yönetmenliği görevini de yürüten Sevinç, tepki dolu bir paylaşım yaptı.

"O KADAR ZAVALLIYIZ Kİ, KENDİMİZE ACIYORUM"

Sevinç, muhalefete oy veren seçmenler olarak zavallı durumuna düştüklerini belirtti.

'Kendimize acıyorum' diyen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum."