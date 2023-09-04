Sabancı ailesinin sağlık durumuna yönelik yeni gelişme

Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir.

Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.