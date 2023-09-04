İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7775
  • EURO
    28,9361
  • ALTIN
    1669.9
  • BIST100
    8224.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sabancı ailesinin sağlık durumuna yönelik yeni gelişme
Güncel

Sabancı ailesinin sağlık durumuna yönelik yeni gelişme

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Sabancı ailesinin sağlık durumuna yönelik yeni gelişme
ABONE OL

Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir.

Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.