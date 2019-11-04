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Sabancı Holding ''Koşmaya Değer'' dedi

Türkiye'de yardımseverlik koşusu aracılığıyla kaynak geliştirmek üzere bağış alan dernekler yararına yapılan Vodafone İstanbul Maratonu'na, Sabancı Holding de bin çalışanıyla destek verdi.

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Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, iyilik peşinde koşanlar her yıl olduğu gibi, bu yıl da Vodafone İstanbul Maratonu'nda koştu.
 
Türkiye'nin ilk yardımseverlik koşu grubu olan Adım Adım Oluşumu tarafından desteklenen 41. Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl da Türkiye'nin iyilik elçilerini bir araya getirdi.
 
Türkiye'de yardımseverlik koşusu aracılığıyla kaynak geliştirmek üzere bağış alan dernekler yararına yapılan organizasyona, Sabancı Holding de bin çalışanıyla büyük destek verdi.
 
Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper'in Darüşşafaka Cemiyeti yararına koştuğu etkinlikte, farklı şirketlerden ve farklı şehirlerden gelen bin Sabancı çalışanı, 41. İstanbul Maratonu'nda "Koşmaya Değer" sloganıyla 5 sivil toplum kuruluşuna destek verdi.
 
Sabancı Topluluğu'nun "cesaret", "samimiyet", "tutku", "sürekli gelişim" ve "katılım" olmak üzere 5 değerine ithafen, "cesaret" için Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, "samimiyet" için Gülmek İyileştirir Derneği, "tutku" için AKUT, "sürekli gelişim" için Darüşşafaka ve "katılım" değeri için Down Sendromu Derneği yararına bin Sabancı çalışanı, bağış toplayarak ve koşarak destek verdi.
 
Maratona, Sabancı Üniversitesi ile birlikte Sabancı Topluluğu şirketlerinden Akçansa, Aksigorta, Avivasa, Brisa, CarrefourSA, Çimsa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim, Kordsa, SabancıDX, Sabancı Holding, Teknosa olmak üzere 13 şirket katılmış oldu.
 
Kaynak: AA
 

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