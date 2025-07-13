Sabiha Gökçen Havalimanı 15 Temmuz'u özel ışıklandırmayla kutlayacak

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel, Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni Türk milletinin şanlı demokrasi zaferini simgelemesi amacıyla kırmızı-beyaz ışıklandırma ile aydınlatacak. Havalimanı terminali de ISG tarafından Türk bayrakları ile donatılacak.

"15 TEMMUZ, TÜRKİYE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞUNUN TÜM DÜNYAYA GÜR BİR SESLE DUYURULDUĞU GÜNDÜR"

Kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz zaferinin 9. yıl dönümüne özel açıklamalarda bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "15 Temmuz, zifiri karanlık bir gecede böcek gibi saklandıkları yerlerden çıkan FETÖ hainlerinin yerle bir oldukları gecenin adıdır. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüce milletimizin cesareti ve yüreğiyle Türkiye'nin şanlı tarihine gururla işlenmiş bir destanın sabahıdır. 15 Temmuz, vatan safında omuz omuza verip karanlığa galebe çalanların hikâyesidir. 15 Temmuz, Türkiye'nin geçilmez olduğunun tüm dünyaya gür bir sesle duyurulduğu gündür. Aziz milletimizin kahramanlık destanı yazarak, hain terör örgütü FETÖ'nün planlarını yerle yeksan ettiği 15 Temmuz'un 9. yılında, tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve özlemle, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" açıklamalarında bulundu.