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Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırılacak.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılacak
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında Hava Trafik Kontrol Kulesi, özel bir ışıklandırma yöntemiyle aydınlatılacak.

Bu kapsamda kule Türk bayrağının renklerine bürünecek.

Havalimanının terminal bölümü ise İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) terminal işletmecisi tarafından Türk bayraklarıyla donatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, zifiri karanlık bir gecede böcek gibi saklandıkları yerlerden çıkan FETÖ hainlerinin yerle bir oldukları gecenin adıdır. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüce milletimizin cesareti ve yüreğiyle Türkiye'nin şanlı tarihine gururla işlenmiş bir destanın sabahıdır. 15 Temmuz, vatan safında omuz omuza verip karanlığa galebe çalanların hikayesidir. 15 Temmuz, Türkiye'nin geçilmez olduğunun tüm dünyaya gür sesle duyurulduğu gündür."

Kacır, aziz milletin kahramanlık destanı yazarak hain terör örgütü FETÖ'nün planlarını yerle yeksan ettiği 15 Temmuz'un 9. yılında tüm şehitleri rahmet, şükran ve özlemle, kahraman gazileri de saygı ve minnetle andığını belirtti.

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