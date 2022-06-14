Sabiha Gökçen Havalimanı salgın öncesi rakamlara ulaştı

Kovid-19 salgınından önce yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kıran İSG, 2022'nin ilk 5 ayında 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet vererek, 2019 yılı rekorunu yüzde 80 oranında yakaladı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, "İSG Recommends Programı" tanıtım toplantısı, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz ve İSG Üst Düzey Yöneticisi Berk Albayrak'ın katılımıyla gerçekleşti.

İSG Terminal Binası'ndaki toplantıda konuşan İSG CEO'su Berk Albayrak, yılın ilk 5 ayındaki uçuş rakamlarını açıkladı.

Albayrak, gerçekleşen uçuş rakamlarıyla İSG'nin salgın öncesi performansını neredeyse yakaladığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Havalimanımızdan 2022'nin 1 Ocak-10 Haziran döneminde iç hatlarda 6 milyon 114 bin 859, dış hatlarda ise 5 milyon 866 bin 753 yolcu seyahat etti. Bu yılın ilk yarısındaki yolcu sayılarına paralel olarak uçuş artışı da istatistiklere yansıdı. 2022'nin 1 Ocak-10 Haziran döneminde iç hatlarda 40 bin 499, dış hatlarda 40 bin 369 sefer düzenlendi. 2022'nin ilk 5 ay verilerine göre bu rakamı yüzde 80 düzeyinde yakaladık. Seyahatlerdeki bu yoğunluğun yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda Sabiha Gökçen'in 2019 rakamlarına ulaşması hatta yeni rekorlar kırması muhtemel. Salgın nedeniyle geçtiğimiz 2 yılda milyonlarca uçuş iptal edildi ve binlerce havacılık çalışanı işinden oldu. Bahar aylarında başlayan hareketlilik artarak devam ediyor. Ancak işçi çıkaran hava yolları ve havalimanlarının hava yolu trafiğinde yaşanan talep patlaması karşısında aciz kaldıkları gözleniyor. İSG, yolcu trafiğinde Avrupa'da 8. sırada yer almakta ama biz Avrupa'da yaşanan kaosu havalimanımızda görmüyoruz. Çünkü pandeminin yol açtığı ciddi ekonomik krizi hiçbir çalışanımızı yarı yolda bırakmadan ve işten çıkarmadan atlattık.''

Son iki yıldaki tüm olumsuz koşullara rağmen Uluslararası Havalimanları Konseyi-ACI Europe'un açıkladığı verilere göre, uçuş trafiği bakımından Avrupa'da en çok kullanılan havalimanları içinde ilk 10'da yer almayı başardıklarını ve Türkiye'nin en değerli markaları arasına girdiklerini hatırlatan Albayrak, yeni dönemde hizmet portföyüne yeni katma değerli seçenekler ekleyeceklerini belirtti.

- İSG RECOMMENDS PROGRAMI

İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz ise ileriye dönük vizyonlarının, ''Şehrin Lider Havalimanı'' sloganıyla mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak olduğunu vurguladı.

Aziz, ''Yayına aldığımız ISG Recommends programı ile yolcularımıza seyahatlerine karar verdikleri andan dönüş anına kadar yanlarında olacağımız, teknoloji ve seyahatin iç içe geçtiği, güçlü iş birlikleri ve ayrıcalıklar sunan bir deneyim tasarlıyoruz. Mayıs 2022 itibarıyla İSG'den seyahat eden dış hat yolcu sayısı performansımızda tarihi bir zirveyi yakaladığımız 2019'daki seviyeyi yüzde 5 aştı." ifadelerini kullandı.

Daha iyi ve daha güçlü bir havalimanı markası oluşturmak için ISG Recommends'in önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Aziz, İSG'nin "yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap veren havalimanı" anlayışını ISG Recommends programıyla ön plana çıkardığını, misafirlerine hayallerindeki seyahat planı için onlarca seyahat tasarımcısından yüzlerce ideal rota sunduğunu söyledi.

Aziz, "Yolcuların en önemli ihtiyaç ve sorularına ISG Recommends garanti ve ayrıcalıkları ile cevap verebileceğimize inanıyoruz. Araç kiralamadan otel rezervasyonuna, kısa süreli konaklamadan seyahat e-ticaretine kadar amacımız her gezgine Türk misafirperverliğini hissettirmek." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, seyahat ve teknoloji girişimi 'HeyTripster'ın kurucusu Kübra Sarıyer Beşer de hem İSG Recommends programı çerçevesinde yaptıkları iş birliğinin hem de platformun detaylarını anlattı.