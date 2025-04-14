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Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde yangın söndürüldü

Pendik'te, tünelde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde yangın söndürüldü
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Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki tünelde seyreden, İran uyruklu G.M. idaresindeki yabancı plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, üzerinde 2 çekiciyi taşıyan tırı durdurup araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın tırın ön kısmına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YENİŞEHİR İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında tünelin Yenişehir istikameti trafiğe kapatıldı.

Yangın sırasında tünelde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri 12 araç ve 25 personelle alevlere müdahale etti.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI

Bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kullanılamaz hale gelen tırın tünelden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Tırın yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tırda bulunan ve hasar oluşan çekiciler de görüntülerde yer aldı.

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