İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2020 Pazartesi / 10 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7776
  • EURO
    9,0833
  • ALTIN
    466.855
  • BIST100
    1123.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı
Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yaz döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında 4,8 milyon yolcuyu ağırladı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:49
ABONE OL

Kovid-19 salgınından etkilenen havacılık sektöründe sene başında yaşanan kayıpların ardından yolcu sayılarındaki artış, yaz boyunca yükselmeye devam etti.

Salgın nedeniyle ara verilen uçuşların 1 Haziran'da yeniden başladığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, koronavirüs tedbirleri en yüksek düzeyde uygulanıyor.

Havalimanını, 1 Haziran ile okulların kademeli olarak açıldığı 21 Eylül tarihleri arasında 4,8 milyon yolcu kullandı.

Yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülkeye seferlerin düzenlendiği havalimanına aynı tarihlerde 36 bin 206 uçak kalkış ve iniş gerçekleştirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.