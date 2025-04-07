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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çifte rekor: Yolcu ve uçuşta zirvede

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 284 binden fazla yolcuya hizmet vererek tarihindeki en yoğun dönemini yaşadı. Uçuş ve yolcu trafiğinde birçok yeni rekora imza attı. ISG, bu yıl 43,2 milyon yolcuya ulaşarak uluslararası pazar payını artırmayı hedefliyor.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çifte rekor: Yolcu ve uçuşta zirvede
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 284 bin 601 yolcuya hizmet verdi.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın onuncu en yoğun havalimanı olan ISG, tatil döneminin ilk rekoruna 29 Mart'ta ulaştı. İç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi ISG'yi kullandı. ISG aynı gün iç hatlarda 344, dış hatlarda ise 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile en yüksek uçuş sayısı rekorunu kırdı.

Tatilin son günü olan 6 Nisan'da toplam 757 uçuşla iç hatlarda 59 bin 433, dış hatlarda 82 bin 498 yolcu olmak üzere toplam 141 bin 931 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların günlük en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

ISG, 26 Ocak'ta 78 bin 265 yolcu olarak gerçekleşen dış hat toplam yolcu sayısı rekorunu da tazelemiş oldu. Tatil döneminde ayrıca dış hat gelen yolcu sayısı 41 bin 959 kişi, dış hat giden uçuş sayısı 236 ve dış hat toplam uçuş sayısı 458'e ulaşarak bu kategorilerdeki rekorlar da tazelendi.

ISG'de, 28 Mart - 6 Nisan arasında iç hatlarda 3 bin 78, dış hatlarda 4 bin 88 olmak üzere toplamda 7 bin 166 uçuş gerçekleştirildi. İç hatlarda 582 bin 945 yolcu, dış hatlarda 701 bin 656 yolcuyla toplamda 1 milyon 284 bin 601 yolcuya hizmet verildi.

Geçen 41,5 milyon yolcu ile rekorla tamamlayan ISG, bu yıl 43,2 milyon yolcuya ulaşarak uluslararası pazar payını artırmayı hedefliyor.

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