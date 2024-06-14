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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda suçüstü! Hepsi midelerinden çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İran'dan Türkiye'ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

IHA14 Haziran 2024 Cuma 08:13 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda suçüstü! Hepsi midelerinden çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli 2 kişiyi takibe aldı. İran'dan Türkiye'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu 2 kişi adım adım takip edildi.

Şüpheliler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Ardından hastaneye sevk edilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. 2 şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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