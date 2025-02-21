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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pazar günü için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.

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