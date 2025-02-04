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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı: Yüzde 20'si iptal edilecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildiği bildirildi.

AA4 Şubat 2025 Salı 16:38 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı: Yüzde 20'si iptal edilecek
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

VAYANDAŞLARA ÇAĞRI

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirilmişti.

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