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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
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Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmekte zorlanan bazı uçaklar havada uzun süre tur attı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu durum halen devam ediyor.

- UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLMİŞTİ

Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10'unu iptal etmişti.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

  • sis etkisi
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  • İstanbul Sabiha Gökçen

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