18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
  Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi.

AA18 Ocak 2026 Pazar 16:28
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.

Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

