Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazaya ilişkin yeni gelişme

25 Aralık 2020 Cuma 11:33 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 11:33

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, kaptan pilot Mahmut Aslan 'asli' ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag 'tali' kusurlu bulundu