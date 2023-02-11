Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 12 bini aşkın kişi deprem bölgesine taşındı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili havalimanında oluşturulan koordinasyon merkezinde, afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan personelin sevki devam ediyor.

Havalimanındaki koordinasyon merkezinde; İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü, AFAD, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Sağlık Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Pegasus, TGS, İSG ve HEAŞ yer alıyor.

Koordinasyon kapsamında depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan afetin meydana geldiği şehirlere 83 yolcu uçağı, 6 kargo uçağı ve 2 askeri uçakla, aralarında AFAD, sağlık personeli, arama-kurtarma personeli, gönüllüler ve gazetecilerin yer aldığı 12 bin 888 kişi gönderildi.