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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolculara sis uyarısı

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ, 3-4 Ocak'ta havalimanında yoğun sis beklendiğini belirterek, yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyardı.

IHA2 Ocak 2023 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolculara sis uyarısı
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İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası'nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar ve iptaller yaşandı.

Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul genelindeki hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarla ilgili mağduriyet yaşamaması için açıklama yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 3 Ocak 2023 ve 4 Ocak 2023 tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar beklenen yoğun sis hadisesi nedeni ile uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanması beklenmekte olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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